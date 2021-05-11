BIST 1.453
DOLAR 8,29
EURO 10,11
ALTIN 489,53
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır Lille yolunda

ADV Ramazan'da umut var

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile Fransa'da şampiyonluğa koşan Lille gelecek sezon 2 Türk futbolcuyu daha kadrosuna katabilir.

Abone ol

Ligue 1 ekiplerinden Lille, 2 Türk futbolcuyu daha radarına aldı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Fransa'da şampiyonluğa koşuyor. Gelecek sezonun planlarını yapan Fransız ekibi Türk futbolculardan vazgeçmiyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, sakatlığını atlatan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü Lille'in Türk yıldızları yönetime önerdi. EURO 2020 kadrosunda yer almayı hedefleyen Abdülkadir Ömür gelecek sezon bu üçlüye katılabilir.

Maignan'ın yerine Uğurcan Çakır
Fransız gazeteci Ignazio Genuardi ise Lille'in Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ile ilgilendiğini iddia etti. Kaleci Mike Maignan'ın Milan'a transfer olması beklenirken Fransız ekibi bu boşluğu milli file bekçisiyle doldurmak istiyor. Uğurcan Çakır'ın bonuslarla birlikte en az 15 milyon euro'ya transfer edilebileceği de haberde yer aldı.

4 Türk forma giyiyor
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yanı sıra Mustafa Kapı da Fransız ekibinin kadrosunda yer alıyor. Genç futbolcu Lille'in altyapısında forma giyiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonluk kutlamasında havai fişek elinde patlayınca parmakları parçalandı
Michael Frey'in golleri yetmedi Waasland-Beveren küme düştü
Rusya'da okula silahlı saldırı! 13 kişi hayatını kaybetti
Cari işlemler hesabı martta 3 milyar 329 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretim endeksi mart ayı sonuçları açıklandı
AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'e arka çıkanlara tepki: Çocuk katillerinin işbirlikçisi
Müslüman futbolculardan Filistin'e destek mesajı!
Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan Lille'e Abdülkadir Ömür önerisi
Konutta yüksek faiz durgunluğu arsada pandemi hareketliliği
Eski kız arkadaşının fotoğrafını aracının bagajında sakladı Yargıtay kararını verdi
Yorumlar