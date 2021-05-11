Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır Lille yolunda

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile Fransa'da şampiyonluğa koşan Lille gelecek sezon 2 Türk futbolcuyu daha kadrosuna katabilir.

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Ligue 1 ekiplerinden Lille, 2 Türk futbolcuyu daha radarına aldı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Fransa'da şampiyonluğa koşuyor. Gelecek sezonun planlarını yapan Fransız ekibi Türk futbolculardan vazgeçmiyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, sakatlığını atlatan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü Lille'in Türk yıldızları yönetime önerdi. EURO 2020 kadrosunda yer almayı hedefleyen Abdülkadir Ömür gelecek sezon bu üçlüye katılabilir.

Maignan'ın yerine Uğurcan Çakır

Fransız gazeteci Ignazio Genuardi ise Lille'in Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ile ilgilendiğini iddia etti. Kaleci Mike Maignan'ın Milan'a transfer olması beklenirken Fransız ekibi bu boşluğu milli file bekçisiyle doldurmak istiyor. Uğurcan Çakır'ın bonuslarla birlikte en az 15 milyon euro'ya transfer edilebileceği de haberde yer aldı.

4 Türk forma giyiyor

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yanı sıra Mustafa Kapı da Fransız ekibinin kadrosunda yer alıyor. Genç futbolcu Lille'in altyapısında forma giyiyor.