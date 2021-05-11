BIST 1.453
DOLAR 8,30
EURO 10,11
ALTIN 489,52
HABER /  SAĞLIK
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Uyku sorunları çekenler dikkat

İhlas Haber Ajansı
ADV Ramazan'da umut var

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Alişan Burak Yaşar, “Geceleri sık sık saati kontrol etmek uykunuzu kaçırabilir ve uykusuzluk durumuna ilişkin olumsuz düşüncelerinizi pekiştirebilir” dedi.

Abone ol

Sağlıklı bir uyku, günlük hayatta dinç hissetmek için oldukça büyük önem taşıyor.

Uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta zorlananlar için önerilerde bulunan Psikiyatrist Dr. Alişan Burak Yaşar, “Yatakta uyanık olarak çok fazla vakit geçirmek yerine gerçekten uykulu hissettiğinizde uyumaya çalışmak uyku kalitenizi olumlu yönde etkileyecektir. 20 dakika veya daha uzun bir süre boyunca tekrar uyuyamadıysanız kalkıp uykulu hissedene kadar beklemek ve daha sonra tekrar denemek uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Yatağınızı uyumak dışında başka bir amaçla kullanmamaya özen göstermelisiniz. Böylece vücudunuz yatağı uyku ile ilişkilendirecektir ve uyumak daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı ve dengeli bir diyet iyi uyumanıza yardımcı olur”

Yatmadan önce yapılan 15 dakika esneme/gevşeme hareketlerinin faydalı olacağını söyleyen Yaşar, “Geceleri sık sık saati kontrol etmek uykunuzu kaçırabilir ve uykusuzluk durumuna ilişkin olumsuz düşüncelerinizi pekiştirebilir. Sağlıklı ve dengeli bir diyet iyi uyumanıza yardımcı olur. Yatmadan hemen önce ağır bir yemek tüketmek uykunuzu bölebilir” dedi.

“Kahve, gece alacağınız uykuyu negatif etkiler”

Yatağın ve yatak odasının uyumak için sessiz ve rahat olmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yaşar, “Sabahın erken saatlerinde gelen ışığı bloke etmek için perdeleri çekmek, göz maskesi kullanmak ve eğer gürültü varsa kulak tıkacı takmak iyi bir fikir olabilir. Kötü bir gece uykunuz olsa ve uyandığınızda yorgun hissetseniz de gün içindeki aktivitelerinizi planladığınız şekilde yapmak uyku kalitesi açısından faydalı olacaktır. Eğer gece uykunuzu alamadıysanız, gün içerisinde ne kadar kafein tüketseniz de bu bir gece önceki uykunuzu telafi edemez, aksine o gece alacağınız uykuyu da negatif yönde etkiler” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Covid-19 hastalığını atlatanların yüzde 75'inde görüldü depresyona sokabilir uzman isim uyardı
Altın fiyatları için flaş tahmin! Mehmet Ali Yıldırımtürk: Gram altın 600 liraya aşar
PKK'nın maket uçağı, vurularak düşürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması! Tek tek kontrol edilecek
Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır Lille yolunda
Şampiyonluk kutlamasında havai fişek elinde patlayınca parmakları parçalandı
Michael Frey'in golleri yetmedi Waasland-Beveren küme düştü
Edinson Cavani Manchester United ile sözleşme imzaladı
Rusya'da okula silahlı saldırı! 13 kişi hayatını kaybetti
Cari işlemler hesabı martta 3 milyar 329 milyon dolar açık verdi
Yorumlar