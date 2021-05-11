BIST 1.453
DOLAR 8,29
EURO 10,11
ALTIN 489,53
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Arnavutluk, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için 50 bin Euro ödül koydu

ADV Ramazan'da umut var

ARNAVUTLUK Emniyeti, Thodex soruşturması kapsamında aranan şirketin kurucusu 'Kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'in yakalanması için önemli bir bilgi verene 50 bin Euro ödül vereceğini duyurdu.

Abone ol

Kripto para vurgunu soruşturması kapsamında aranan ve en son Arnavutluk'ta görüntülenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için sivil destek sağlamak adına önemli bilgi paylaşanlara para ödülü verileceği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Arnavutluk Emniyeti'nin bütün ihbarları değerlendirdiği, Özer'in yakalanması yönünde önemli bir bilgi verene 50 bin Euro para ödülü vereceği söylendi.

Ne olmuştu? 
21 Nisan'da internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'te yatırımcıların hesaplarına erişim kesilmişti. Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatmıştı. Adalet Bakanlığı Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattığını duyurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Kripto Tosuncuk' Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer lüks yatta sefa yapıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Uyku sorunları çekenler dikkat
Covid-19 hastalığını atlatanların yüzde 75'inde görüldü depresyona sokabilir uzman isim uyardı
Bayram coşkusu TRT’de yaşanacak
PKK'nın maket uçağı, vurularak düşürüldü
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'kayıp atlar' açıklamasına yanıt bakan Pakdemirli'yi konuşmaya çağırdı
Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır Lille yolunda
Şampiyonluk kutlamasında havai fişek elinde patlayınca parmakları parçalandı
Michael Frey'in golleri yetmedi Waasland-Beveren küme düştü
Edinson Cavani Manchester United ile sözleşme imzaladı
Rusya'da okula silahlı saldırı! 13 kişi hayatını kaybetti
Yorumlar