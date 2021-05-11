Arnavutluk, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için 50 bin Euro ödül koydu

ARNAVUTLUK Emniyeti, Thodex soruşturması kapsamında aranan şirketin kurucusu 'Kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'in yakalanması için önemli bir bilgi verene 50 bin Euro ödül vereceğini duyurdu.

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Kripto para vurgunu soruşturması kapsamında aranan ve en son Arnavutluk'ta görüntülenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için sivil destek sağlamak adına önemli bilgi paylaşanlara para ödülü verileceği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Arnavutluk Emniyeti'nin bütün ihbarları değerlendirdiği, Özer'in yakalanması yönünde önemli bir bilgi verene 50 bin Euro para ödülü vereceği söylendi.

Ne olmuştu?

21 Nisan'da internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'te yatırımcıların hesaplarına erişim kesilmişti. Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatmıştı. Adalet Bakanlığı Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattığını duyurmuştu.