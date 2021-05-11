Panathinaikos Erol Bulut'u istiyor iddiası

Yunanistan'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi ve Erol Bulut'un teknik direktör adayı olarak Panathinaikos'a önerildiği belirtildi.

Abone ol

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor performansları sonrasında 2020-21 sezonu başında Fenerbahçe'de göreve getirilen Erol Bulut ile Mart ayının sonlarına doğru yollar ayrılmıştı. Erol Bulut ile Süper Lig'den Gaziantep FK ve Yunanistan'dan AEK'nın ilgilendiği haberleri sonrası Yunan basını sürpriz bir iddiayı daha gündeme getirdi.

Trifilara'nın haberine göre Erol Bulut, teknik direktör adayı olarak Panathinaikos'a önerildi. Haberde Erol Bulut'un Tzavellas, Bakasetas ve Siopis gibi oyuncularla Alanyaspor'da harika bir iş çıkardığına da yer verildi.

Yunan oyuncularla çıkardığı başarılı çalışma sonrası Fenerbahçe'de de Pelkas transferini sağlayan isim olan Erol Bulut, geçmişte futbolculuk kariyerinde de Yunanistan'da birçok takımın formasını giymişti. Yunanistan'da Panionios, Olympiacos, Olympiacos Volos, OFI Crete formaları giydikten sonra Veria'da futbolculuk kariyerini noktalamıştı.