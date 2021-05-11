BIST 1.448
DOLAR 8,28
EURO 10,10
ALTIN 490,24
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa manipülasyonu!

Demirören Haber Ajansı
ADV Ramazan'da umut var

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "Kudüs Günü"nde bazı fanatik Yahudilerin üstlerini yırtarak, Filistinlier tarafından saldırıya uğramış süsü verdiği anlar kameraya yansıdı.

Abone ol

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa için Ramazan ayı gergin geçti. Ramazanın başlaması ile Mescid-i Aksa'daki ibadethaneler Filistinlilere kapatıldı, minarelerin ses kabloları kesildi. Çok sayıda Filistinli yerleşimcinin evleri fanatik Yahudiler tarafından işgal edildi. 

"Kudüs Günü"nde bazı fanatik Yahudilerin, Filistinlilerin saldırıya uğramasına rağmen, gerçeği manipüle ederek, saldırıya uğramış süsü verdikleri anlar kameraya yansıdı. Fanatik Yahudiler, üzerlerindeki giysileri yırtmaya çalışırken, bazıları da gazetecilere manipülasyonun haberleştirilmesini talep etti. 

Öte yandan, İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan masum Filistinlilere saldırmış, 300'ün üzerinde Filistinli yaralanmıştı. Saldırılarını sürdüren İsrail'e Mescid-i Aksa baskını nedeniyle Filistinliler tepki göstermiş, protestolara başlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları başladı
Burak Yılmaz, yılın futbolcusu ödülüne aday
Anderson Talisca Suudi Arabistan yolunda
Türk nano teknoloji firmasına NASA'nın Mars çalışmaları yarışmasında birincilik ödülü
Mustafa Varank: Sanayi martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı
Avrupa’nın en kalabalık şehirleri belli oldu! İstanbul ilk sırada
Panathinaikos Erol Bulut'u istiyor iddiası
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Filistin tepkisi
Russell Westbrook, NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı
Iniesta iki yıl daha Vissel Kobe forması giyecek
Yorumlar 6 yorum