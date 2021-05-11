TRT’nin, “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nda Final Heyecanı Yaşanacak

TRT 1’in ilgiyle izlenen Türkiye’nin ilk ve tek Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda final heyecanı yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, yarışmanın kazananının belli olacağı final programı yarın saat 18.30’da ekranlara gelecek.

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TRT tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın birincisi belli oluyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek yarışmanın final bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in katılımıyla yarın akşam izleyiciyle buluşacak.

Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına misafir olan programda yarışma formatının haricinde, bu yıl ilk defa izleyiciler için programın “İftar Özel” bölümünde sohbetler de gerçekleştirildi. Mustafa Cihat Kılıç’ın sunumuyla gerçekleştirilen programda jüri üyeliklerini Dr. Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu, Osman Egin ve Hafız Osman Şahin üstlendi.

Türkiye ve yurt dışından 115 yarışmacının katıldığı programda jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu 6 yarışmacı finale kaldı. Ödüllerin sahiplerini bulacağı final programı Ramazan ayının son günü olan 12 Mayıs Çarşamba saat 18.30’da Türkiye’nin ekranı TRT 1’de ekranlara gelecek.