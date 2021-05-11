BIST 1.449
DOLAR 8,30
EURO 10,13
ALTIN 487,80
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Putin, buz hokeyi maçında hünerlerini konuşturdu

ADV Ramazan'da umut var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki Buz Sarayı'nda düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi'nin 10'uncu yıl dönümü gösterilerinin açılış maçında oynadı. Putin'in ekibi karşılaşmayı kazanırken, Rus lider 9 sayı bir de asist yaptı.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentindeki Buz Sarayı'nda düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi'nin 10'uncu yıl dönümü festivalinin galasına katıldı. Putin, karşılaşmada geleneksel olarak giydiği 11 numaralı kırmızı formasıyla sahaya çıktı. Putin'in de yer aldığı 'Hokey Efsaneleri', 'Buz Hokeyi Gece Ligi Milli Takımı' ile karşı karşıya geldi. Putin'in takım arkadaşları arasında Savunma Bakanı Sergey Shoygu, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, müzisyen Igor Butman ve milli buz hokeyi sporcuları yer aldı.

9 sayı bir de asist yaptı
Putin’in 9 sayı ürettiği ve bir asist yaptığı karşılaşmayı Rus liderin takımı 13'e 9 kazandı. Her yıl düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi, Rusya Devlet Başkanı'nın girişimleriyle 2011 yılında kurulmuştu. Buz Hokeyi Gece Ligi'nin amaçları arasında, Rusların spora olan ilgisini artırmak ve buz hokeyini popülerleştirmek bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı 5 il
Gianluigi Buffon Juventus'tan ayrılacağını açıkladı!
Kassam Tugayları: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik
Filipinler Afrika domuz vebası salgını nedeniyle 'ulusal afet durumu' ilan etti
Ramazan bayramı boyunca nereler açık nereler kapalı? Online sipariş saatleri değişti
Peugeot ticariden mayıs kampanyası 80 bin TL için '0' faiz fırsatı
Ali Erbaş: Kudüs için ortak eylem planı hazırlamalıyız
Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz
Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu
Eskişehir'de 'uygun fiyatlı baklava' koronavirüs tehlikesini unutturdu
Yorumlar