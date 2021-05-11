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Filipinler Afrika domuz vebası salgını nedeniyle 'ulusal afet durumu' ilan etti

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Filipinler'de ülkeyi 2019'dan beri etkileyen Afrika domuz vebası salgını nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgının kontrolü ve zararların telafisine yönelik adımlar atılması için beyanname ve başkanlık kararnamesi yayımladı.

Beyannamede salgın nedeniyle yıl sonuna kadar "ulusal afet durumu" ilan edilirken, devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin afet fonlarına erişiminin önü açıldı.

Başkanlık kararnamesiyle de düşük gümrük vergili domuz ithalatının limiti yılda 200 bin tona yükseltildi.

Afrika domuz vebası nedeniyle son 2 yılda 3 milyon domuz itlaf edilirken salgın, besicilik ve bağlı sektörlerde 2 milyar doları aşkın zarara yol açtı.

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