BIST 1.448
DOLAR 8,30
EURO 10,12
ALTIN 487,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Ayşe Özgecan'ın ölümündeki sır perdesini Adli Tıp raporu aydınlatacak

Demirören Haber Ajansı
ADV Ramazan'da umut var

ZONGULDAK'ta, 5 Şubat'ta erkek arkadaşının evinin terasından atlayarak yaşamına son verdiği öne sürülen Ayşe Özgecan Usta (28) ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun soruşturmayı aydınlatması bekleniyor.

Abone ol

İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta 5 Şubat günü meydana gelen olayda, Ankara'dan erkek arkadaşının yanına gelen Ayşe Özgecan Usta 8’inci kattaki dairenin terasından düştü. Ayşe Özgecan Usta, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Usta'nın erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. İfadesinde, sevgili oldukları Usta'nın evlilik konusunda tartıştıktan sonra çatı katına çıktığını anlatan B.C.A., tutmaya çalıştığını, ancak kurtaramadığını söyledi. B.C.A. ayrıca, yaşananlara sesler üzerine balkona çıkan komşularının tanık olduğunu anlattı. Adliyeye sevk edilen B.C.A. için elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

'Düğümü rapor çözecek'
Savcılık, soruşturma kapsamında Usta'nın cep telefonunu incelenmek üzere Ankara'ya gönderdi. Ayrıca, Usta'nın Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen tırnak ve diğer doku örnekleriyle ilgili raporun beklendiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun soruşturmayı aydınlatması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kassam Tugayları: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik
Filipinler Afrika domuz vebası salgını nedeniyle 'ulusal afet durumu' ilan etti
Ramazan bayramı boyunca nereler açık nereler kapalı? Online sipariş saatleri değişti
Peugeot ticariden mayıs kampanyası 80 bin TL için '0' faiz fırsatı
Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz
Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu
Eskişehir'de 'uygun fiyatlı baklava' koronavirüs tehlikesini unutturdu
World Snooker Tour'un yeni adresi Türkiye
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Şehit ailelerine 2 günlüğüne yasak kalldırıldı
TRT’nin, “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nda Final Heyecanı Yaşanacak
Yorumlar