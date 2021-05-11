Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı 5 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.'' şeklinde açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan en çok azalan illerimizin görselini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı: ''Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.''