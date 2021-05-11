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Gianluigi Buffon Juventus'tan ayrılacağını açıkladı!

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Juventus'un 43 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon sezon sonunda İtalyan devinden ayrılacağını açıkladı.

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Juventus ile Gianluigi Buffon'un yolları ikinci kez ayrılıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 43 yaşındaki efsane kaleci kulüpten ayrılacağını açıkladı.

beIN Sports'a konuşan Buffon, "Geleceğim artık net ve ana hatları çizildi. Juventus ile aramızdaki güzel ve uzun deneyim kesin olarak sona erecek" dedi.

Gelecek planına henüz karar vermediğini dile getiren Buffon, "Ya bırakacağım ya da bana heyecan veren bir fırsatla karşılaşırsam devam edeceğim. Bu kulübe her şeyimi verdim ve bundan daha fazlasını aldım. Bu döngünün sonuna geldik" dedi.

2001'de Parma'dan transfer olduğu Juventus'ta aralıksız 17 yıl forma giyen Buffon, 2018 yazında Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.

İtalyan eldiven Fransa'da geçirdiği bir yılın ardından tekrar Juventus'a geri döndü. Bu sezon 12 maçta görev yapan Buffon'un ayrılığı uzun süredir İtalya'nın gündemindeydi.

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