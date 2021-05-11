PFDK'dan Fenerbahçe ve iki yöneticisine para cezası
PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle Fenerbahaçe'ye 100 bin TL, yöneticiler Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye de 30 bin TL ceza verdi.Abone ol
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Fenerbahçe Kulübü ile yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle toplam 160 bin TL para cezası verdi.
PFDK tarafından yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle:
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi ALPER PİRŞEN'in, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."