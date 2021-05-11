Netanyahu'nun oğlundan Erdoğan'ın çağrısının altına alçak paylaşım

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin paylaşımına sözde Kürdistan bayrağıyla yanıt verdi ve Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.

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İsrail Mescid-i Aksa'yı kana buladı, Gazze'de çoluk çocuk demeden onlarca kişiyi katletti. Zulme sessiz kalmayan, her fırsatta bu şiddete boyun eğmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dünyaya çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum" yazdı.

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahun'nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tweetinin altına skandal bir paylaşım yaptı.

Netanyahu'nun oğlu, Erdoğan'ın paylaşımına sözde Kürdistan bayrağı görseliyle yanıt verdi. Netanyahu'nun oğlunun bu paylaşıma ise tepki yağdı.

İsrail'i yok etmek isteyen Türklerden binlerce mesaj aldığını söyleyen oğul Netanyahu, İsraillilere Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.