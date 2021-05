Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı yendi şampiyon oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek seriyi 3-0 yapan Fenerbahçe Öznur Kablo üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan etti.

Abone ol

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 3-0 ile geçen Fenerbahçe Öznur Kablo üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sezon ligde oynadığı 34 maçın tamamını kazanmasını bildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçtan sonra şu açıklamayı yaptı; ''Dünyanın en büyük ve en başarılı spor kulübü olarak mümkün olan her branşta her zaman olduğu gibi şampiyonluğa talibiz. Kadınlar basketbolunda gelecek sezon tüm kupaları alacağız inşallah. Takımımızı muhafaza edip birkaç transferle kuvvetlendireceğiz. Fenerbahçe'de DNA'mız budur! Bu sene olmadı, seneye Kadınlar basketbolunda Avrupa şampiyonu da olacağız inşallah. Futbol çok çok önemli. Futbol olunca bu şampiyonluklar taçlandırılıyor ama bu çocukların hakkını vermek lazım. Fenerbahçe mücadele ettiği her branşta bu sezon işi sonuna kadar götürdü."

''Fenerbahçe'yi şöyle böyle yapacağız diyorlardı''

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Kadın Basketbol Sorumlusu Metin Sipahioğlu, şu ifadeleri kullandı; "Fenerbahçe, erkek ve kadın basketbolda, erkek ve kadın voleybolda hep finallerde. Rakipleri hep devlet kurumları, müesseseler. Nerede Galatasaray, nerede Beşiktaş! Fenerbahçe'yi şöyle böyle yapacağız diyorlardı, şimdi 1000 kere düşünür öyle konuşurlar. Fenerbahçe gereğini yapar."

Sinkaflı küfür etmişti

Galatasaray Kadın Basketbol takımının antrenörü Efe Güven, Fenerbahçe'ye kaybettikleri tur sonrası oyuncularına (We will fuck them on the final okay, we will fuck them on the final) "Onları finalde s......" şeklinde küfür etmişti.