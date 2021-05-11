Yusuf Yazıcı'nın Filistinlilere destek paylaşımına büyük destek

Lille'de forma giyen ve gösterdiği performansla bu sezon tüm Avrupa'nın dikkatini üzerine çeken Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek verdi.

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Acımasız saldırıları durdurun"

Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek verdi. "Acımasız saldırıları durdurun. Filistin'in yanında yer almak insanlığın yanında yer almaktır." ifadesini kullanan milli futbolu, bunun bir din değil insanlık konusu olduğunu belirtti. Yusuf Yazıcı, paylaşımında "#PalestininanLivesMatter" (Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir) etiketine yer verdi.