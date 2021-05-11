BIST 1.445
DOLAR 8,29
EURO 10,12
ALTIN 489,01
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Yusuf Yazıcı'nın Filistinlilere destek paylaşımına büyük destek

ADV Ramazan'da umut var

Lille'de forma giyen ve gösterdiği performansla bu sezon tüm Avrupa'nın dikkatini üzerine çeken Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek verdi.

Abone ol

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Acımasız saldırıları durdurun"
Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek verdi. "Acımasız saldırıları durdurun. Filistin'in yanında yer almak insanlığın yanında yer almaktır." ifadesini kullanan milli futbolu, bunun bir din değil insanlık konusu olduğunu belirtti. Yusuf Yazıcı, paylaşımında "#PalestininanLivesMatter" (Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir) etiketine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da yasak aşk yaşayanlar ormanda kendilerini astı! Ağabeyine vasiyet bırakmış
Trabzonspor-Konyaspor Süper Lig maç sonucu: 1-1
İstanbul'da vaka sayısında büyük düşüş yaşandı
Prens Philip’in ölümünden sonra Kraliçe'nin ilk büyük kamu görevi
Bahçeli'den İsrail tepkisi: Bedelini ödemelidir
Antalya'da ölümün böylesi... Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
Netanyahu'nun oğlundan Erdoğan'ın çağrısının altına alçak paylaşım
Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı yendi şampiyon oldu
PFDK'dan Fenerbahçe ve iki yöneticisine para cezası
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 100 maddelik anayasa açıklaması
Yorumlar