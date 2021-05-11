Ablalarının mesajlarını gören 3 kardeş Ümraniye'de 'randevulu cinayet' işledi!

İSTANBUL Ümraniye'de 3 erkek kardeş, gizlice ablalarının mesajlarına baktı ve ablalarının mesajlaştığı kişiyle konuşmaya başladı. 3 kardeş daha sonra buluşma ayarladı ve buluşma yerine gelen genci bıçaklayarak öldürdüler.

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CNN Türk'ün haberine göre, genç kadın sosyal medya hesabında tanıştığı Veysi Ç. ile sohbet etmesiyle başladı. Ancak bir süre sonra erkek kardeşleri mesajlaşmaları fark etti. Önce ablalarını tehdit ettiler, ardından cinayet planı yaptılar.

Üç kardeş yaptıkları plana göre, Veysi Ç.’ye ablalarının cep telefonundan mesaj attılar. Ümraniye Dudullu Meydanı’nda buluşma ayarlardılar.

Taksinin etrafını sardılar

17 Aralık 2020 günü belirtilen saatte genç kadın randevu yerine gitti, Veysi Ç’yi beklemeye başladı. Bir süre sonra Veysi Ç. buluşma yerine taksiyle geldi, ancak bir süre inmedi, yine taksiyle yolun karşısına geçti. Bu esnada pusuda bekleyen üç kardeş harekete geçti. Veysi Ç’nin olduğu taksinin etrafını sardı. Ardından genç adamı darp etmeye başladılar.

Kanlar içinde yere yığıldı

Aldığı darbeler üzerine Veysi Ç. kaçmaya çalıştı, ancak bu kez bıçaklı dehşet başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine alan Veysi Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise kaçtı. bir süre sonra genç kadın da olay yerinden uzaklaştı. Veysi Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Görüntülere ulaşıldı, 3 kardeş ve abla gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin önce kimlikleri ardından saklandığı adres belirlendi. Yapılan baskınla üç erkek kardeş ve ablaları gözaltına alındı.

Kardeşler tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan üç kardeş tutuklandı, ablaları ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.