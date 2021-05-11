Trabzonspor-Konyaspor Süper Lig maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 41'inci haftasında Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor, 82'de kalesinde gördüğü golle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

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Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor karşılaştı. Konya'daki maç 1-1 sona erdi. Trabzonspor, 64'te Lewis Baker'ın frikik golüyle öne geçti. İttifak Holding Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in 82'de kaydettiği gol, skoru ilan etti.

Konuk takımdan Serkan Asan, 19'da kırmızı kart gördü. Bu sonuçla İttifak Holding Konyaspor'un puanı 49 oldu. Trabzonspor ise puanını 68 yaptı.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İkinci yarı geliyor...