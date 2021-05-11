Türkiye 11 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 43.589'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1582'si semptomatik olmak üzere 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 278 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 22 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 22 bin 253 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 975 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Dünkü vaka sayısı 13 bini aşmıştı

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 282 kişi hayatını kaybederken, 1734'ü semptomatik olmak üzere 13 bin 604 yeni vaka tespit edilmişti.