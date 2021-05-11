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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı terörist öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan bölgesinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Güçlü, kararlı ve muktedir!" notuyla Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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