Denizlispor- Galatasaray Süper Lig maç sonucu: 1-4

Beşiktaş'ın 2-1 yenildiği Süper Lig'in 41'inci haftasında Galatasaray Denizlispor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki rakibi Beşiktaş'la puanını eşitledi.

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Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 22' Halil Dervişoğlu ve 35'(P) Ryan Babel ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

42. dakikada Galatasaray bir penaltı daha kazandı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre Akbaba'nın vuruşunda Abdulkadir Sünger ayağıyla topu kurtarmayı başardı.

Ligin sonunda olası gol averajını da düşünen Fatih Terim, ikinci yarıda Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'yu oyuna sürdü.

Farkı artırmanın yollarını arayan sarı-kırmızılılar, geride eksik yakalandı ve Recep Niyaz'ın 62. dakikadaki golüyle skor 1-2 oldu.

Galatasaray karşılaşmada üçüncü kez penaltı kazandı. Mostafa Mohamed'in penaltı vuruşunu Abdülkadir Sünger kurtardı. Ancak VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen hakem Abdülkadir Bitigen, ceza sahasına erken giriş nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. Bir kez daha topun başına geçen Mohamed, bu kez ağları buldu.

Pozisyon sonrası itirazlarda bulunan Hugo Rodallega ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. 86'da farkı 2'ye çıkaran Terim'in ekibi 89. dakikada gelen hızlı hücumda Mostafa Mohamed ile bir gol daha buldu: 1-4.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.