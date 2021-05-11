BIST 1.445
DOLAR 8,29
EURO 10,09
ALTIN 489,45
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Denizlispor- Galatasaray Süper Lig maç sonucu: 1-4

ADV Ramazan'da umut var

Beşiktaş'ın 2-1 yenildiği Süper Lig'in 41'inci haftasında Galatasaray Denizlispor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki rakibi Beşiktaş'la puanını eşitledi.

Abone ol

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 22' Halil Dervişoğlu ve 35'(P) Ryan Babel ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

42. dakikada Galatasaray bir penaltı daha kazandı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre Akbaba'nın vuruşunda Abdulkadir Sünger ayağıyla topu kurtarmayı başardı.

Ligin sonunda olası gol averajını da düşünen Fatih Terim, ikinci yarıda Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'yu oyuna sürdü.

Farkı artırmanın yollarını arayan sarı-kırmızılılar, geride eksik yakalandı ve Recep Niyaz'ın 62. dakikadaki golüyle skor 1-2 oldu.

Galatasaray karşılaşmada üçüncü kez penaltı kazandı. Mostafa Mohamed'in penaltı vuruşunu Abdülkadir Sünger kurtardı. Ancak VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen hakem Abdülkadir Bitigen, ceza sahasına erken giriş nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. Bir kez daha topun başına geçen Mohamed, bu kez ağları buldu.

Pozisyon sonrası itirazlarda bulunan Hugo Rodallega ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.  86'da farkı 2'ye çıkaran Terim'in ekibi 89. dakikada gelen hızlı hücumda Mostafa Mohamed ile bir gol daha buldu: 1-4.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı terörist öldürüldü
Yusuf Yazıcı'nın Filistinlilere destek paylaşımına büyük destek
Muğla'da yasak aşk yaşayanlar ormanda kendilerini astı! Ağabeyine vasiyet bırakmış
Ablalarının mesajlarını gören 3 kardeş Ümraniye'de 'randevulu cinayet' işledi!
İstanbul'da vaka sayısında büyük düşüş yaşandı
Prens Philip’in ölümünden sonra Kraliçe'nin ilk büyük kamu görevi
Bursa'da avukatı yanağından ısıran sanığa 2,5 yıl, annesine 3 yıl hapis cezası
Bahçeli'den İsrail tepkisi: Bedelini ödemelidir
Antalya'da ölümün böylesi... Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
Yorumlar 3 yorum