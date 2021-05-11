Beşiktaş- Fatih Karagümrük Süper Lig maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş, evinde büyük bir şok yaşadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Süper Lig'in 41'inci haftasında lider Beşiktaş, Karagümrük karşısında 2-1'lik skorla mağlup oldu. Karagümrük 39. dakikada Bertolacci'nin golüyle 1-0 öne geçti. 2 dakika sonra Ndao'nun boş kaleye göndermeye çalıştığı topu Welinton son anda çıkardı ve mutlak golü önledi.

45+2'de Larin takımını mutlak mutlak golden ederken; ilk yarıyı Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya Beşiktaş oyunda ağırlığını koydu. İlk tehlkeyi Karagümrük geliştirse de Beşiktaş, sezonun flaş ismi Rachid Ghezzal'in 54. dakikadaki golüyle 1-1'i yakaladı.

Fatih Karagümrük'te Zukanovic, 77. dakikada ikinci sarı kartın ardından oyun dışı kaldı. Buna karşın 3 dakika sonra Borini'nin golüyle Fatih Karagümrük'ü 2-1 öne geçti. Mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada sol çaprazda rakibinden sıyrılan Ljajic'in şutunda top kaleci Viviano'da kaldı.

7. dakikada ceza sahası yayına yakın bir noktada topu önünde bulan Nkoudou'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

22. dakikada Ljajic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nkoudou'nun uzak köşeye plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan yerden penaltı noktası üzerine Balkovec'in ortasına kayarak müdahale eden Bertolacci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

41. dakikada Fatih Karagümrük ikinci gole yaklaştı. Borini'nin arka direğe yerden ortasında Ndao altıpas önünde meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi ancak Welinton son anda araya girdi ve mutlak bir golü çıkardı.

45+2. dakikada sağ kanattan altı pas içine Rosier'in sert ortasına Larin uçarak kafayla vurdu. Kaleci Viviano, topa iki hamlede sahip oldu.

Fatih Karagümrük, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

52. dakikada Ndao'nun ara pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Borini'nin sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Larin, sol kanattan ceza sahasına girer girmez topu yerden arka direğe çıkardı. Arka direkte topu önünde bulan Ghezzal'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

60. dakikada Mensah'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nkoudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

67. dakikada ceza sahası dışında seken topu önünde bulan Mensah sert vurdu. Meşin yuvarlak Viviano'da kaldı.

80. dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Ndao, sol kanata gönderilen uzun topu kontrol edip ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Borini'ye çıkardı. Oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-1 kazandı.