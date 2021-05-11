BIST 1.445
DOLAR 8,29
EURO 10,09
ALTIN 489,45
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Süper Lig'de Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü

ADV Ramazan'da umut var

Süper Lig'de Denizlispor'un ardından küme düşen 2 takım belli oldu. Ankaragücü ve BB Erzurumspor, alınan sonuçların ardından Süper Lig'e veda ettiler.

Abone ol

Süper Lig'in 41. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda dikkat çekici sonuçlar alınırken Erzurumspor ve Ankaragücü, Denizlispor'un ardından küme düşen ikinci ve üçüncü takımlar oldular.

Küme düşme korkusunu en çok hisseden takımlardan Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Adeta gol düellosuna dönüşen maçta Gençlerbirliği, 3-2 yenik duruma düşmesine karşın sahadan 5-3 galip ayrıldı ve çok kritik bir 3 puan kazandı.

Bir diğer küme düşme adayı Erzurumspor ise 2-0 yenik duruma düştüğü Alanyaspor karşısında 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet alsa da küme düşmekten kurtulamadı.

Ankaragücü ise Kasımpaşa deplasmanından istediğini alamadı ve sahadan 3-1 yenik ayrılarak Erzurumspor'la birlikte Süper Lig'e veda eden ekip oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe-Sivasspor Süper Lig maç sonucu: 1-2
Beşiktaş- Fatih Karagümrük Süper Lig maç sonucu: 1-2
Liselerde, öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! 13 katlı bina vuruldu
Denizlispor- Galatasaray Süper Lig maç sonucu: 1-4
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı terörist öldürüldü
Türkiye 11 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Yusuf Yazıcı'nın Filistinlilere destek paylaşımına büyük destek
Muğla'da yasak aşk yaşayanlar ormanda kendilerini astı! Ağabeyine vasiyet bırakmış
Yorumlar 2 yorum