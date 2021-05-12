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Emre Belözoğlu: Bize yakışmadı

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Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor yenilgisinden sonra “Üzgünüm. 8 haftadır oynanan cesaretli, en azından umut veren sürecin bu şekilde yansımasının olmasını ben de beklemiyordum. Bize yakışmadı” diye konuştu.

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Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe evinde DG Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, çok üzgün olduklarını ifade ederek, “Bizim adımıza şampiyonluk maçı olduğunu arkadaşlarla paylaşmıştık. Net bir şekilde inandığımızda son maça taşıdığımızda olacaktı. Son maça taşıyamadık. Matematiksel olarak devam etse de bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizdik diye düşünüyorum." dedi.

Belözoğlu, "Böylesine önemli bir şampiyonluk maçında da takımın motivasyon olarak geride kalması hepimizin sorgulaması gereken durum. Üzgünüm. 8 haftadır oynanan cesaretli, en azından umut veren sürecin bu şekilde yansımasının olmasını ben de beklemiyordum. Bize yakışmadı." diye konuştu.

Belözoğlu, "Oyuna zaten hiç girmeyeceğim. Neye çalıştıysak karşımıza o çıktı. Net oyun planları belli olan takım Sivasspor. Yıllardır aynı oyunu oynatan hocaları var. Sonuç itibariyle bize yakışmadı” dedi.

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