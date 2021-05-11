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Fatih Terim: Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 41. haftasında 4-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor mücadelesini değerlendirdi.

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Süper Lig'de Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği 41'inci haftada Denizlispor'u yenerek 3 puandan fazlasını aldı. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Denizlispor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik." diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İnşallah sonu çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum." dedi.

Terim, "Allah kalbimize göre verdi. Bugün buradan lider de dönebilirdik ama Allah'ımın bir bildiği var demek ki. Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız." diye konuştu.

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