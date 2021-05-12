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Beşiktaş maçı sonrası koridorda olaylar çıktı

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Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı sonrası olaylar çıktı. Karagümrüklü oyuncular tartışan Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Ndao kavga etti.

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Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ardından Vodafone Park koridorlarında arbede çıktı. Karagümrüklü oyuncular ile tartışma yaşayan Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı.

Süper Lig 41. haftasında Fatih Karagümrük’e 2-1 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda hiç ummadığı bir kayıp yaşarken, maçtan sonra büyük gerilim vardı. Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük’ü konuk ettiği maçın ardından stat koridorunda arbede yaşandı.

Vodafone Park’ta oynanan mücadele sonrası Ghezzal’ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıktı.

Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girdi. Ndao’nun Hakan Korkmaz’dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

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