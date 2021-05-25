BIST 1.452
DOLAR 8,39
EURO 10,26
ALTIN 507,16
HABER /  DÜNYA

Japonya'da Kovid-19'u 'önemsiz' gören başbakan danışmanı istifa etti

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını "önemsiz" gören ve Tokyo Olimpiyatlarının iptaline yönelik çağrıları "gülünç" bulan paylaşımlar yapan başbakan danışmanı istifa etti.

Abone ol

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Suga, göreve geldiği Eylül 2020 sonrasında ekonomik danışmanlık kadrosunda görevlendirilen Prof. Takahaşi Yoiçi'nin özür dileyerek istifasını verdiğini açıkladı.

Takahaşi 9 Mayıs'ta Twitter paylaşımında, diğer ülkelerdeki Kovid-19 vaka oranlarına kıyasla "Japonya'nın okyanusta hafif bir dalga olduğunu" savunarak, "Olimpiyatlar bu sebeple mi iptal edilmeliymiş?" ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Suga ise bu paylaşımın "oldukça pişmanlık verici" olduğunu belirtmişti.

Eski Maliye Bakanlığı bürokratlarından Prof. Takahaşi Yoiçi, Kaetsu Üniversitesinde görev yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : Sedat Peker kuzu kuzu gelip cezaevine girecek
Sedat Peker'in FG plakalı aracı! Süleyman Soylu gösterdi eşi Özge Peker'in üstüne
Mehmet Ağar'ın marina işi doğru değil! Süleyman Soylu açıkça söyledi
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 doz oldu
Malezya'da metro trenleri çarpıştı 213 yaralı
Süleyman Soylu : Sedat Peker bir kıza tecavüz etti kanıtları var
Kayseri'de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu
Youtube'de Süleyman Soylu rekoru!
Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun'a zorunlu iniş yaptı
CHP'den TBMM'ye Sedat Peker başvurusu
Yorumlar