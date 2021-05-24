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Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun'a zorunlu iniş yaptı

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi askeri helikopter, teknik arıza nedeniyle Giresun'un Tirebolu sahiline zorunlu iniş yaptı.

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Giresun'un Tirebolu ilçesi sahiline, teknik arıza nedeniyle 1 gün arayla 2 kez acil iniş yapan, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait, Mİ-17 tipi askeri helikopter, arızasının giderilmesinin ardından bölgeden ayrıldı.

Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter, arızasının giderilmesinin ardından havalanarak Amasya'nın Merzifon ilçesine yola çıktı.

Tirebolu ilçesinin Bada mevki Yılgın köyü sahil kesimine 20 Mayıs tarihinde zorunlu iniş yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait 6 mürettebat taşıyan helikopterin arızası bugün giderildi.

Helikopter ve mürettabatı, saat 18.00'da Amasya'nın Merzifon ilçesine gitmek için havalandı.

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