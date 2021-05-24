Sadık Soylu Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuştu! Beni yem yaptılar

Sedat Peker’in son videosunda gündeme getirdiği Sadık Soylu, hakkındaki iddialarla ilgili konuştu. "Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar" diyen Soylu “Benim FETÖ konusundaki tutumumu dünya âlem bilir. E.K.’nin de FETÖ’cü olup olmadığını bilmiyorum” diye konuştu.

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Sedat Peker, son açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası olan Sadık Soylu ile ilgili iddialarda bulundu. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KİPTAŞ'Ta, Erdoğan Bayraktar'ın TOKİ Başkanlığı döneminde de TOKİ'de danışman olarak görev yapan Sadık Soylu, Bayraktar'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine başlaması üzerine kadrosu Emlak Konut'ta kalmak üzere bakanlıkta danışman olarak görevlendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Emlak Konut Genel Müdürlüğü döneminde de Soylu'nun bu genel müdürlükte görevi devam etti. Kurum'un bakan olması üzerine, Sadık Soylu'nun da kadrosu Emlak Konut'ta kalmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda danışman olarak bulundu.

Sedat Peker'in iddiaları için ne dedi?

Sadık Soylu, yaklaşık bir yıl önce bakanlıktaki görevinden ayrılıp yeniden Emlak Konut'a döndü. Sadık Soylu, aranan Sedat Peker'in iddiası üzerine yakın çevresine olayı şöyle yorumladı:

– Erdoğan Bayraktar'a, Murat Kurum'a ve Süleyman Soylu'ya vurmak için beni yem yaptılar. Süleyman Bey’in, İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ettiğini açıklaması üzerine ben de Emlak Konut'a döndüm.

– Yani 2002'den bu yana kadrom Emlak Konut'ta. Benim bakanlık personeliyle bir araya geldiğim söyleniyor. Benim başka arkadaşım yok ki. Yıllardır hep bu insanlarla birlikteyim.

– Emlak Konut'taki odama gidiyorum. Bakanlık binasına ise sanıyorum bir yıldır gitmiyorum. FETÖ'cü olduğu belirtilen E.K'nin, FETÖ'cü olup olmadığını bilmiyorum. Benim, FETÖ konusundaki hassasiyetimi dünya âlem bilir.

Sedat Peker ne demişti?

Sedat Peker; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda görevli bürokrat E.K. hakkında açılan FETÖ soruşturmasının kapatıldığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası olduğu belirtilen Sadık Soylu'nun, bakanlık bürokratlarıyla Ankara Çankaya'daki bir iş merkezinde sık sık görüştüğünü söyledi. Peker, Sadık Soylu'nun görevi olmamasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olduğunu iddia etti.