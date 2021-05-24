BIST 1.452
DOLAR 8,39
EURO 10,25
ALTIN 508,44
HABER /  DÜNYA

Donald Trump'a 22.9 milyon dolarlık Çin virüsü davası

Demirören Haber Ajansı

Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu (CACRC), eski ABD Başkanı Donald Trump'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecince kullandığı 'Çin virüsü' gibi ifadeleri nedeniyle dava açtı. Trump'ın Asyalı Amerikalılarda duygusal sorunlara yol açtığı gerekçesiyle ABD'de yaşayan her Asyalı için 1 dolar yani 22.9 milyon dolarlık tazminat talep edildiği bildirildi.

Abone ol

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu (CACRC) tarafından dava açıldı.

Davanın nedeninin Donald Trump'ın Amerikan halkını Asyalılara karşı şiddete yönlendirmesi olduğu belirtildi.

Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince kullandığı 'Çin virüsü' ve 'kung flu' gibi ifadelerin Asyalılara karşı ırkçılığı körüklediğini aktarıldı.

ABD'de yaşayan her Asyalı için tazminat

Dava kapsamında ABD'de yaşayan her Asyalı için 1 dolar yani 22.9 milyon dolarlık tazminat talep edildiği bildirildi.

İddianamede, "Davalının aşırı ve çirkin davranışı davacı örgütün üyeleri ve Asyalı Amerikalılarda duygusal sorunlara neden oldu. New York'tan Kaliforniya'ya kadar Çinli Amerikalılara ve Asyalı Amerikalılara karşı açık bir şekilde yükselen ırkçı şiddet eğilimine neden oldu" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çinli çeteden İstanbul'da kripto para vurgunu
Sedat Peker eşi Özge Peker kimdir? Sedat Peker ilk eşinden olan oğluyla
Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek
Hindistan'da bir çift koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı
Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'den kripto para uyarısı
Soma davasında madenci ailelerinden reddi hakim talebi
Sedat Peker kızları kimdir? Sedat Peker'in ilk eşinden olan oğlu videoları çekiyor
Hükümet yetkilisinden BBC'ye çarpıcı açıklama! Peker'in Mehmet Ağar iddiası doğru
Adana'da 2 kadının öldürüldüğü kanlı olay! Anne katil o diyor
ABD'de kabus sürüyor! Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi
Yorumlar 1 yorum