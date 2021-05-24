Donald Trump'a 22.9 milyon dolarlık Çin virüsü davası

Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu (CACRC), eski ABD Başkanı Donald Trump'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecince kullandığı 'Çin virüsü' gibi ifadeleri nedeniyle dava açtı. Trump'ın Asyalı Amerikalılarda duygusal sorunlara yol açtığı gerekçesiyle ABD'de yaşayan her Asyalı için 1 dolar yani 22.9 milyon dolarlık tazminat talep edildiği bildirildi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu (CACRC) tarafından dava açıldı.

Davanın nedeninin Donald Trump'ın Amerikan halkını Asyalılara karşı şiddete yönlendirmesi olduğu belirtildi.

Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince kullandığı 'Çin virüsü' ve 'kung flu' gibi ifadelerin Asyalılara karşı ırkçılığı körüklediğini aktarıldı.

ABD'de yaşayan her Asyalı için tazminat

Dava kapsamında ABD'de yaşayan her Asyalı için 1 dolar yani 22.9 milyon dolarlık tazminat talep edildiği bildirildi.

İddianamede, "Davalının aşırı ve çirkin davranışı davacı örgütün üyeleri ve Asyalı Amerikalılarda duygusal sorunlara neden oldu. New York'tan Kaliforniya'ya kadar Çinli Amerikalılara ve Asyalı Amerikalılara karşı açık bir şekilde yükselen ırkçı şiddet eğilimine neden oldu" ifadelerine yer verildi.