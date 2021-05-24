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Soma davasında madenci ailelerinden reddi hakim talebi

MANİSA Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin yeniden görülen davada ikinci duruşma günüydü. Madenci ailelerinin avukatları, yeni bilirkişi raporu talep ederek reddi hakim talebinde bulundu.

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MANİSA'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davası devam ediyor. Davada Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın arasında olduğu 4 sanık yargılanıyor.

Duruşmada madenci ailelerinin avukatları, yeni bilirkişi raporu talep etti.  Avukatlar, 'bazı bürokratların dava için araya girdiği' iddiasının da araştırılmasını istedi. Mahkeme heyetinin kabul etmemesi üzerine ise reddi hakim talebinde bulunuldu.

Savcı, Can Gürkan ile 2 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını birinin ise beraatini talep etmişti.
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