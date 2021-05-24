Çinli çeteden İstanbul'da kripto para vurgunu

İSTANBUL'da yasadışı sanal bahis sitesi kuran çoğunluğu Çinli şebeke üyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken; 53 milyon lira ele geçirildi.

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Çin uyruklu şüpheliler, oyun sitesi kurma bahanesiyle Çin, Tayvan, Singapur gibi ülkelerden getirdikleri kişilerin pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdı. Şebeke üyeleri, kurdukları pornografik sitelerden sanal bahis sitelerine yönlendirme yaparak çok sayıda kişiyi dolandırdı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 20 adrese operasyon düzenledi.

53 milyon lira ele geçirildi

Operasyonda 22'si Çinli 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 53 milyon lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında kurtarılan 91 mağdur kişi ise gerekli idari işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Polis ekipleri şebekenin sahte kripto para sattığını da belirledi.