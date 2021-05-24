Mandzukic Milan kariyerini noktaladı: Ayrılığı kendisi açıkladı

Milan ile anlaşması sona eren Mario Mandzukic, takımdan ayrıldığını açıkladı. Hırvat futbolcu, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

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Milan’ın deneyimli oyuncusu Mario Mandzukic, takımdan ayrıldığını açıkladı. Sözleşmesi sona eren oyuncu, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Mandzukic açıklamalarında, "AC Milan için oynamak bir zevkti. Bana bu fırsatı verdiği için kulüp yönetimine, özverili çalışmaları için koçluk kadrosuna ve harika bir ekip olan takım arkadaşlarıma minnettarım..."

"Herkese gelecek için en iyisini diliyorum"

"Bu harika kulübü olması gerektiği yerde Şampiyonlar Ligi'ne geri getirmeyi başardığımız için mutluyum ve bu kulüpteki herkese gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.