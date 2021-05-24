İstanbul için 'B ve C planlarımız var' deyip ekledi: Derin bir oh çekeceğiz

İSTANBUL Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, korona salgınında 'oh' çekeceğimiz tarihi açıkladı. Prof. Dr. Yiyit, "Günde 3 bin randevu hazırlamış durumdayız. Ama talep olduğunda 2-3 kat çıkarabiliriz. Randevu doluluk oranına göre esneme alanlarımız, B ve C planlarımız var" dedi.

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Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte, 7 bin 839 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 197 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, 30 milyon kişinin Haziran'da aşılanacağını belirterek, "Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız" dedi. Koca'nın bu açıklamasının ardından 'pandemi pastanesi' olarak inşa edilen Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit aşılamada gelinen son durum hakkında detayları paylaştı. İşte Prof. Dr. Yiyit'in açıklamalarından satır başları...

İki günde 1.2 milyon kişiyi aşıladık

- Covid süreci sağlık altyapısı açısından en hazır ülke olduğumuzu gösterdi aslında. Bunu aslında aşıda da gösterdik. İlk olarak sağlık çalışanlarında başladık ve 1-2 günde 1 milyon 200 bin kişiyi aşıladık.

- Hedefimiz toplumda çok büyük bir bağışıklılığı sağlamak. Pandemiyi böyle kontrol altına alabileceğimizi biliyoruz. Haziran’da büyük bir aşı tedariki olacak. Burada en büyük kazanımımız aşı temini olacak. Sağlık alt yapısı olarak çok hazırlıklı olduğumuzu çocuk aşılarından biliyoruz.

- Aşılama takip sistemiyle çok iyi bir altyapımız var. Hastane olarak da biz bu aşıya maksimum desteği vereceğimizi ifade ettik.

İstanbul'da hazırladığımız aşının 5'te birini kullanıyoruz

- Sadece İstanbul’da şu an aşı için hazırladığımız kapasitenin 5’te birini kullanıyoruz. Eğer aşı tedariki artarsa biz bunun çok çok üstüne çıkarız. Haziran ayında hedefimiz 20 yaşına kadar herkesi aşılamak. Eğer bunu yaparsak zaten güzel bir yaz bizi bekliyor.

Aşı tedarikinde sorun şok görünüyor

- Şu an dünyada kendi aşısı olduğu halde bizim kadar aşı yapamayan ülkeler var. Bizim bir avantajımız var, biz ciddi hazırlıklı sağlık altyapımızla bu sürece giriyoruz. Aşı tedarikinde sıkıntımız yok görünüyor.

'B ve C planlarımız hazır

- Sadece bu hastaneden örnek vereyim… Günde 3 bin randevu hazırlamış durumdayız. Ama talep olduğunda 2-3 kat çıkarabiliriz. Randevu doluluk oranına göre esneme alanlarımız, B ve C planlarımız var. Halihazırda bunlar çalışılmış durumda.

Derin bir oh çekeceğiz

- Biz aşılama anlamında en az stresli ülkeyiz gibi görünüyor. Haziran ayında derin bir oh çekeceğiz gibi görünüyor. Haziran’da günlük 1 milyon doz artacağını görüyoruz.Bunu çok daha üzerine çıkacağını düşünüyoruz.

- Hedefimiz ilave 20 yaşa kadar herkesin ilk dozunu yapmak. Katlanarak büyüdüğünü göreceğiz. Belki de bu yükseliş trendini hayranlıkla izleyeceğiz. Haziran ayı sağlıkçılar için biraz şenlik gibi geçecek. Biz hasta olanları tedavi etmek için yetiştirildik, böylece insanların hasta olmamasına hizmet edeceğiz. O günleri biz sabırsızlıkla bekliyoruz.

İnsanlar ayı olursa kurtulacağız

- Vatandaşın uyumu bu süreci belirleyecek. İnsanlar aşı olursa bu durum böyle olacak. Lütfen vakti geldiğinde aşı randevularını alsınlar. Onlar için hazırlık yapmış olacağız.

Ayıda şüpheye yer yok

- Aşının koruyuculuğı konusunda şüpheye hiç yer verilmemesi gerekiyor. Ülkeler verilerini yayınlamaya başladı. Ölüm ve vaka sayılarının düştüğünü gördük. Ülkemizde de çok iyi veriler var. Aşılı sağlık çalışanları ile ilgili bu dönemde kötü haberler okumadık. Aşının etkisini gördük ve buna hepimiz şahidiz.