Süleyman Karagülle vefat etti! MNP ve MSP'nin kurucularındandı

Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin kuruluşunda yer alan, Adil Düzen teorisyenlerinden, fikir adamı, düşünür ve yazar Süleyman Karagülle Hoca bu sabah Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

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Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin kuruluşunda yer alan İslâm alimi, düşünür ve yazar Süleyman Karagülle Hoca bu sabah Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli İslâm alimlerinden Süleyman Karagülle Hoca bu sabah Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Süleyman Karagülle için taziye mesajı paylaştı. Karagülle'nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini ifade eden Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı.

"Milli Görüş hareketinin ilk öncülerinden olan, Adil Düzen çalışmaları ile tanıdığımız Süleyman Karagülle'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Süleyman Karagülle kimdir?

Süleyman Karagülle 1928 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde dünyaya geldi. İslâm alimi, düşünür ve yazar olan Karagülle, babasından sarf, nahiv, belagat ve mantık gibi alet ilimleri ile tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve fıkıh usulü tahsili gördü.

1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 14 yıl kamu görevinde bulundu. 1967’de İzmir'de Akevler Kooperatifi’ni kurdu.

Necmettin Erbakan ile beraber Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Milli Görüş Hareketi'nin öncülerindendir.

Kapitalizm'e ve Sosyalizm'e alternatif olarak geliştirilen Adil Düzen'in teorisyenidir. 1998 yılında İstanbul'da Akevler Kooperatifi'ni kurdu.

Tefsir, İktisat, Fıkıh ve İslam Siyaset Teorisi'ne dair seminerler verdi ve kitaplar yazdı. Akevler Dergisi, Vesika Dergisi, Gurbet Dergisi, Kriter Dergisi, Tekyol Dergisi, İslam Medeniyeti Dergisi, Bilgi ve Hikmet Dergisi'nde makaleleri; Milli Gazete ve Yeni Akit'te günlük yazıları yayınlandı. Arapça ve Fransızca bilmekte olan Süleyman Karagülle ilmî çalışmalarına İstanbul'daki Akevler'de devam ediyordu.