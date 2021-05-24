Nihat Özdemir'den 1959 öncesi şampiyonluklar açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalar yaptı. Özdemir, 18 takımlı lige dönüş için 2 sezon boyunca, 3 yerine 4 takımın küme düşeceğini söyledi. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için başvurusuyla ilgili konuşan Özdemir, 'Yakın bir zamanda en doğru kararı vereceğiz' dedi.

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BeIN SPorts'un yayınına katılan Nihat Özdemir, sezonu değerlendirirken bu süreçte kendilerine yapılan eleştiriler için "Zor bir yılı geride bıraktık. Sezon 11 Eylül'de başladı, 8.5 aydır ara vermeden 42 maç haftası oynadık. Ligi 21 takımlı oynatma fikrini çok düşündük. Biz ve kulüplerimiz birbirimize destek olarak ligi tamamladık. Bazen 'Ne işim var benim burada' dediğim çok oluyor. Ancak eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye'deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Kulüpler Birliği'nden küme düşmeme konusunda toplu bir karar geldi, biz çok düşündük. Onlara hak vererek, düşmeyi kaldırmıştık. Zor bir sene oldu ama biz ve kulüplerimiz, birbirimize destek olduk" dedi.

Altay ve Altınordu arasında oynanacak TFF 1. Lig play-off finalin İzmir yerine İstanbul'da oynanmasının eleştirilmesiyle ilgili olarak Özdemir, "İzmir'de yapılacak tek stat var. Göztepe Stadı. Ancak bu stadı yeni sezon öncesi bakıma almışlar. İki kulüp yönetimiyle de konuştuk ve anlaştık. Belli sayıda seyirci alacağız. 2. ve 3. Lig finallerinde de belli bir oranda stat alacağız. Elimizden geldikçe, takımların şartlarını da göz önünde bulundurarak bütün ulusal kupa final maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynatmak istiyoruz" diye konuştu.

"Önce Fenerasyon dediler"

Sezon öncesinde ve sırasında yapılan eleştirilere vurgu yapan Nihat Özdemir, "Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. Fenerbahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten 'Fenerasyon' dediler.. 'Tüm her şey Fenerbahçe için dizayn edildi' denildi. Bu sefer Galatasaray öne geçmeye başladı, 'Plan program böyle işliyor' dediler. Bir ara Beşiktaş öne geçti. 'Beşiktaş'a düzen var' dediler. Son haftaya gelindiğinde üç takım da eşit şansta girdi. Beşiktaş iki golle şampiyon oldu. Burada tezgahlar var, planlanıyor gibi şeylerin olmadığını kamuoyu gördü. Hem TFF 1. Lig'de hem de Süper Lig'de kimse bir şey konuşmuyor. Hepsinin boş olduğu, dedikodan öteye gidilmediği görülmedi" ifadelerini kullandı.

1959 öncesi şampiyonluklar "İlk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e İzmir'e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu'nda. Yakın bir zamanda en doğru kararı vereceğiz... Biz karar aldıktan sonra bunun itiraz yolları da açık. Bir karar alacağız ama hukuksal yollarının açık olduğunu görüyoruz. En doğru kararı, en kısa sürede alırız. TFF arşivlerinde her şey mevcuttur. İncelemeler devam ediyor. En kısa zamanda ilan etmeyi düşünüyoruz. Tahkim var, Genel Kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak."

Futbolda artık VAR sisteminin vaz geçilmez olduğunu söyleyen Özdemir, "Samsunspor Başkanı, Altınordu - Samsunspor maçı nedeniyle teşekkür etti. Maçı Altınordu kazandı. Penaltı vardı, kırmızı vardı. Kaybetmesine rağmen Samsunspor Başkanı teşekkür etti. Ben bunu istiyorum. VAR sistemi her yıl ileriye gidiyor. Rakamlar da ortada. TFF 1. Lig'de de yeni sezonda uygulama kararı aldık ama bazı statların durumu bunu engelliyor. Avrupa'da gol çizgisi teknolojisi olursa uygulanmaya başlanırsa biz de getiririz. Bir çok ülkenin sistemini Hawk Eye kullanıyor. Gelmesi için fikir birliğine varmıştık" dedi.

Fenerbahçe'nin hawk-eye sistemi ile ilgili suç duyurusu olduğunu kaydeden Özdemir, "Savcılığa verdik, savcı dosyayı kapattı. Fenerbahçe'nin iddiası var, 'Bu konunun üstüne gidin' dedik. Tekrar inceleniyor. Söz konusu VAR operatörü arkadaşımız, UEFA'nın da listesinde bulunuyor" açıklamasını yaptı.

TFF kurullarının çok tartışıldığı yorumu üzerine Nihat Özdemir, "Hedefimiz yeni yapılacak genel kurula kadar bu kurullarla devam etmek. Ancak yeni spor yasası var. Mali genel kurul var. Ligler başlamadan önce Ağustos ortasından önce bu mali genel kurulu yapacağız. Tüzüğümüzle ilgili bazı değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Kurulları buna uygun hale getirmeye çalışacağız. Tüm kurullarımız görevlerine devam ediyorlar. Tahkim, MHK görevine devam edecek. MHK'ya ayrıca teşekkür ediyorum. 10 maç aynı anda oynanıyor. Bu maçlara verilen hakemler, görevliler ve temsilciler... Hepsinden çok memnunum. Sayın Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'dan çok memnunum. Tahkim Kurulu'ndan da memnunum. Onlarla da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 18 takım planı

TFF 1. Lig'in gelecek yıl 19 takımla oynanacağını açıklayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Her hafta 1 takım bay olacak. 20 takımla oynansın başvurusu yapıldı ancak sezon başında karar vermediğimiz için 19 takımla oynanacak, değişiklik olmayacak. Her hafta bir takım BAY geçecek. İki yıl içerisinde takım sayısını 18'e düşüreceğiz. Süper Lig'de ana hedefimiz 18 takım. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünüyor. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz" dedi.

"Ağustos ayında maçları seyircili başlatacağız"

Nihat Özdemir, seyircili oynama konusunda ise, "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Ana hedefimiz -inşallah rakamlar böyle devam ederse, aşılama sistemi bu şekilde başarılı olursa Ağustos ayında maçları seyircili başlatacağız. Ancak hedefimiz düşük kapasiteli seyircili oynatmak" diye konuştu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kaç kişi vardı?

Karantinaya rağmen maçlara seyirci alınmasıyla ilgili olarak ise TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi vardı, Galatasaray 1-0 yendi. O maçın devre arasında, İstanbul Emniyet Müdürü stadyumda kaç kişinin olduğunun sayılmasını istedi. 452 kişi olduğu bildirildi. Çok seyirci alındı dendi ama sayı 452 kişiydi. 3000 - 5000 kişilik maçlar oynanmadı. 1. Lig'de 1000 kişi civarındaydı" açıklamasını yaptı.

"2016'da Fenerbahçe'deki hisselerimizi sattık"

Ali Koç'un "Kuzu kuzu gelecekler" sözlerine göndermede bulunan Özdemir, "2016 yılında Fenerbahçe'ye ait olan hisselerimizi sattık. Şubat ayında resmi sitemizden açıkladık. Bizim şirketimiz, uluslararası şirketler tarafından denetleniyor. 'Kuzu kuzu' lafı gibi, bu da yalan. Sayın Ali Koç, onu dedi ama keşke bunu da deseydi" diye konuştu.