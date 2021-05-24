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ABD'den Türkiye'ye ilk üst düzey resmi ziyaret! Dışişleri Bakan Yardımcısı geliyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu ziyaret, Joe Biden'ın iktidara gelmesinin ardından, ABD'den Ankara'ya yapılacak en üst düzeyde ziyaret olma özelliği taşıyor.

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, siyasi istişareler toplantısı için 27 Mayıs Perşembe günü Ankara'da olacak.

Sherman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya gelecek.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

Siyasi istişare toplantısına katılacak

ABD'den yapılan açıklamada Sherman'ın Brüksel'deki temaslarının ardından Ankara'ya geçeceği duyuruldu. Sherman'ın sivil toplum yetkilileri ile de bir araya geleceği aktarıldı.

Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişarelerin bir önceki toplantısı 2018 yılının Mart ayında Washington’da yapılmıştı.

TRT Haber

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