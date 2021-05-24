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Ümraniye'de toprakta oluşan çökme nedeniyle 2 bina boşaltıldı

Anadolu Ajansı

Ümraniye'de bir iş yerine ait garajın giriş bölümünde oluşan çökme nedeniyle bölgedeki 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Elmalıkent Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine ait garajın giriş bölümündeki toprak, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Zeminde incelemede bulunan mühendisler, çöken yerin arkasında bulunan 3 katlı bina ile 5 katlı iş yerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi.

Çöken yer ekipler tarafından betonla doldurulmaya başlandı.

Tahliye edilen iş yerinin sahibi Murat Yücetürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöken yerde daha önce bir kuyu bulunduğunu, kuyudan da bir akıntı oluştuğunu söyledi.

Mühendislerin büyük bir göçük olmadığını ve çevreye zarar vermediğini kendisine söylediklerini aktaran Yücetürk, "Tedbir amaçlı bizim binalarımızı boşalttılar. Biz de tüm personelimizi tahliye ettik. Tahminen göçüğü 3-4 saat içinde betonla dolduracaklar. Daha sonra zemin etüdünün yapılmasının ardından durumu değerlendirecekler." diye konuştu.

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