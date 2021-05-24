Sicil affı geliyor! Kara listeye girenler borcunu ödemiş ise listeden çıkacak...

Yeni vergi barışı düzenlemesiyle birlikte yeniden bir sicil affının da getirileceği belirtiliyor. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler eğer bu borçlarını kapatmışlarsa sicilleri temizlenecek...

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Hükümet yeni bir vergi barışı yasası getiriyor. Milyonlarca vatandaşa borçlarını ödeme imkanı getiren düzenlemenin içine sicil affı düzenlemesi de girdi. Vergi mükellefi için sigorta niteliğindeki matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi, çek, senet, kredi borcunu ödeyenlere sicil affı ile milyonlarca vatandaş, işletme nefes alacak.

"Vergi barışı düzenlemeleri gibi, sicil affı düzenlemeleri de artık her yıl çıkartılıyor" diyen Sözcü yazarı Nedim Türkmen, yeni düzenlemeye de sicil affının gireceğini belirtip şunları yazdı:

Geçen yıl 26 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 7226 sayılı Kanun'un 48. maddesi ile 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun'a eklenen geçici ikinci madde; bu kez teklifte geçici üçüncü madde olarak ve tarihler değiştirilerek adı geçen kanuna ekleniyor.

İktidar, bu düzenlemenin gerekçesini; “Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılmaktadır'' şeklinde açıklamaktadır.

Sicil affı neleri kapsıyor?

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinde önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31.12.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

- Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu düzenleme uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluğu doğurmayacak.

Kredilerle ilgili sorun büyük...

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2021 yılının Mart ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre %31 artarak, 3.954 milyar TL oldu. (T.B.B. Risk Merkezi Mart 2021 Bülteni)

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler %36 artarak, 899 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin; %46'sını ihtiyaç kredileri, %32'sini konut kredileri, %17'sini kredi kartları ve %5'ini taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı %2.2 olarak gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.3 milyon kişi artarak 34.5 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 26.1 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Vatandaşın, bankalara olan borcu 2002 yılı sonunda 6.3 milyar TL iken, Mart 2021 sonu itibari ile bankalara olan borç 899 milyar TL ve ayrıca borçlu sayısı da 34 milyon 500 bin kişi oldu. Kredi kartı borçlu sayısı 28 milyon 200 bin kişi ve toplam ödenmeyen kredi kartı borcu ise 154 milyar 400 milyon TL'dir.

Vatandaş ve şirketler borç sarmalına girmiş, alışveriş merkezi girişlerinde kredi kartı dağıtanlar ve SMS ile kredi verenler amacına ulaşmış. Ülkemizde, icra dosyası sayısı 23 milyon olmuş.