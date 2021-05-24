BIST 1.450
DOLAR 8,39
EURO 10,25
ALTIN 507,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da denizde cesedi bulunan kadının eşi ile kızı kahroldu

ANTALYA'da Necla Ö.'nün (55), parkta spor yapanların fark etmesiyle denizde cansız bedeni bulundu. Acı haberi alıp olay yerine gelen kadının eşi ve kızı, sinir krizi geçirdi. Feyzullah Ö., "Hayır, eşim olamaz" derken, kızı Hülya Ö. de "Ne olur anneme bakayım. Baba, annem gitmesin" diyerek gözyaşı döktü.

Abone ol

Muratpaşa ilçesindeki Falez Parkı'na sabah spor yapmaya gelenler, denizin 50 metre açığında ceset olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi, tarif edilen noktada kadın cesedi buldu.

Yıkıldılar
Bota alınan cansız beden, Yat Limanı'na çıkarıldı. Polis ekipleri, yaptığı incelemede, cesedin Necla Ö.'ye ait olduğunu belirledi. Polisin haber vermesiyle Deniz Şube Müdürlüğü'ne, kadının eşi Feyzullah Ö. ve kızı Hülya Ö. geldi. Teşhis sonrası Feyzullah Ö. ile kızı, sinir krizi geçirdi. Polis, baba- kızı teskin etmeye çalıştı.

"Hayır, hayır, eşim olamaz"
Gözyaşı döken Feyzullah Ö., "Hayır, hayır, eşim olamaz" dedi. Hülya Ö. ise "Ben annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bir bakayım. Baba, annem gitmesin" diyerek, ağladı. 

Necla Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'de! Türkiye'den SİHA alacak ilk NATO ülkesi
Son anket ezber bozdu! Erdoğan'ın son oy oranı ne? Gençler Ak Parti'yi tercih ediyor mu?
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı personelini kodlarla fişlediği tespit edildi kime ne denildi
Uber'den aşılama sürecine destek! Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Acun Ilıcalı yeni işini ilk kez duyurdu! İşte Nişantaşı Üniversitesi'nde açtığı bölümler
Yalı satışlarında büyük hareketlilik!
Göztepe'de yabancıların kaderi belli olacak
Türk şirketinden dünya savunma devlerine ihracat başarısı Lockheed Martin ve NASA da müşterisi
OYAK, Tamek için Rekabet Kurumu’na başvurdu
6 ay sonra ne olacak? Koplo teorisi değil Sedat Peker BAE'de ne arıyor
Yorumlar