Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'de! Türkiye'den SİHA alacak ilk NATO ülkesi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Duda'nın ziyareti sırasında Türkiye'den alacakları 24 silahlı insansız hava aracı (SİHA) alımıyla ilgili anlaşmaya imza atacak... Polonya, Türkiye'den SİHA alan ilk ülke olacak...

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Duda'nın ziyareti sırasında Türkiye'den alacakları insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) alacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya böylece Türkiye'den drone alan ilk NATO üyesi ülke olacak.

Blaszczak, TB2 ile ilgili "Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı." ifadelerini kullanmıştı.

"Dünyanın dördüncü büyük drone üreticisi"

NATO üyesi olan Türkiye'de yetkililer, ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batılı silahlara olan bağımlılığı azaltmak için yerli üretimi artırmasından bu yana dünyanın dördüncü en büyük insansız hava aracı üreticisi haline geldiğini söylüyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, daha önce AFP’ye yaptığı açıklamada, "Kalite-fiyat ilişkisi açısından biz bu alanda en iyisiyiz. Dünyada çok farklı SİHA var ancak, fiyat ve özellikleri, bizimkiyle kıyaslandığında ortada büyük farklılıklar bulunuyor. Bizim özelliklerimize sahip olup, diğer ülkelerde üretilenlerin fiyatları neredeyse iki misli daha fazla. Dünyada lider olabileceğimiz veya yeni teknolojilerin öncüsü olabileceğimiz bu alana girmek istedik, SİHA’larımız bunun için mükemmel ”demişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Ticaret Bakanı Mehmet Muş karşıladı.

"Suudi Arabistan, Türk dronu ile ilgileniyor"

Türk savunma teknolojisi şirketi Baykar, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya'ya sattı. Erdoğan, mart ayında Suudi Arabistan'ın da Türk dronu satın almakla ilgilendiğini söyledi.

Türkiye’den üretilen SİHA’ların 2016 yılından bu yana PKK ile mücadelede de kullanıldığını hatırlatan AFP, Türkiye’nin Tunus’a aralık ayında 80 milyon dolar değerinde "Anka" adı verilen SİHA’ların satışı için anlaşma imzaladığını kaydetti.

Kanada, lisansı iptal etti

Kanada, ekipmanın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığına karar verdikten sonra nisan ayında Türkiye'ye drone teknolojisi ihracat izinlerini iptal etti. Ambargo altındaki parçalar, Baykar silahlı uçakları için kamera sistemlerini içeriyordu.