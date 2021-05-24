Son dakika tarım işçileri kademeli olarak aşılanacak! Bakan Pakdemirli açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır." dedi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay'ın Amik Ovası'nda gerçekleştirilen buğday hasadına katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Pakdemirli, tarım işçilerinin aşılanması konusuna değindi.

"Tarım işçilerimiz kademeli şekilde aşılanacak''

Aşılamaların kademeli olarak başlayacağını açıklayan Pakdemirli, şu ifadelere yer verdi:

"Tarım işçilerimizin ve tarımın paydaşlarının, yani hem kamu hem de özel sektör, bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır. Bundan dolayı da tabii ki bildiğiniz gibi pandeminin başından beri biz özellikle mevsimlik işçiler ve tarımın paydaşlarının mobilitesini koruduk ve korumaya gayret ettik ki bu sebeple de tarım geçen yıl tüm sektörlerin üzerinde büyüyerek neredeyse yüzde 5'e varan büyümeyle Türk ekonomisine çok büyük bir katkı sağlamıştır. Bu sebeple bizim için yine öncelik olan özellikle mobilitenin arttığı bu dönemde tarım işçilerimizin de mevsimlik işçilerimizin de aşılanıyor olması son derece önemli. Buradan Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Tarım paydaşları hem kamu hem özel sektör hem veterinerlerimiz tüm sektör paydaşlarımızın da hızlı bir şekilde aşılanması başlanmaktadır. Bunlar da kademeli olarak yapılacaktır."

"Türkiye'de bu yıl ekilen alanlarda artış yaşandı''

Pakdemirli, tarlasına geldikleri çiftçi Hasan Çelik'in dekar başına 650 kilogram verim aldığını ve hem fiyatlardan hem de üründen son derece memnun olduğunu söyledi.

Dekar başına 650 kilogram verimin Amik Ovası'na özel bir durum olduğunu belirten Pakdemirli, "Hatırladığınız üzere gübre desteklerini 4 liradan 8 liraya, bu yıl başında da 8 liradan 16 liraya, mazotu 15 liradan 19 liraya çıkarmıştık. Bu ve bunun gibi yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var. Tabii ki yakın zamanda biliyorsunuz, buğdayda Sayın Cumhurbaşkanımız fiyat açıkladı. Buğdayda 2 bin 250 lira, arpada da 1750 lira ve dekarda da 275 liraya varan destekleri alıyor çiftçimiz. Bugün çiftçimiz, üreticimiz bundan memnundur. İnşallah onları da sürekli olarak memnun etmeye devam edeceğiz. Bir sözümüz vardı 'her zaman üretici dostu olacağız' demiştik. Son 3 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde başta Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle 'biz çiftçimizi asla mağdur etmeyecek fiyat politikası güdeceğiz' demiştik. 'Hasat öncesi fiyatlarımızı açıklayacağız' demiştik, bu sözümüzü tuttuk, inşallah tutmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

"TMO hasat sonu fiyatı yakın zamanda açıklanacak''

Pakdemirli, bugün itibarıyla geçen yıla oranla yüzde 36 artan fiyatların çiftçileri memnun ettiğini dile getirerek, "Bugün itibarıyla borsada normalin üzerinde fiyat oluşumları görüyoruz, bu fiyatların gerçekçi fiyatlar olmadığını da ifade etmek isterim. Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır." dedi.