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Milli Savunma Bakanlığı: 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla sınır dışı edilirken, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 81 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan güvenlik güçlerince eşyaları alınıp, aç ve susuz bırakılan 81 düzensiz göçmen, Türkiye'ye sınır dışı edilirken, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kaldı. Düzensiz göçmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere kıyafet ve ayakkabı verildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" denildi.

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