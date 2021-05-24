ABD istihbaratı peşindeydi! IŞİD'in bombacısı 'Sofi Mahmut' Esenyurt'ta yakalandı

ABD istihbaratı tarafından da aranan IŞİD'in bomba yapım uzmanı, İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla Esenyurt'ta yakalanarak tutuklandı. Şüpheli ve 3 iş birlikçisi hakkında 22.5 yıl hapis cezası istendi.

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IŞİD'in, başka ülkelerdeki saldırılarında kullanılacak bombaları hazırlayan grubunun kritik ismi Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

TRT'nin haberine göre; Mahmut'un, kentte güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırı planlandığı ve ABD'ye ait bazı kurumları da hedeflediği belirlendi.

1999 yılında Mısır'da doğan ve Suriye'de IŞİD'e katılan Mahmut, orada geçirdiği süre boyunca, patlayıcı, intihar kemerleri ve el yapımı patlayıcılar konusunda uzmanlaştı.

İnternet üzerinden IŞİD üyelerine bomba yapımını anlatıyordu

Terör örgütünün başka ülkelerdeki saldırılarında kullanılacak bombaları hazırlayan grubun kritik ismi oldu. Suriye'den ayrıldıktan sonra önce Mısır'a gitti, ardından da Türkiye'ye geldi. İnternet üzerinden, IŞİD üyelerine bomba yapım ve kimya dersleri verdi.

Esenyurt'ta yakalandı

​ABD istihbaratı tarafından da aranan Mahmut'a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası operasyon düzenlendi. Şüpheli, irtibatlı olduğu 3 kişi ile birlikte Esenyurt'ta yakalandı. Hakim karşısına çıkan Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 4 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğinden 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.