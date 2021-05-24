Çin emtia spekülatörlerini hedef tahtasına koydu

Birçok sanayi metalinin en büyük kullanıcısı olan Çin emtiadaki yükselişi durdurmak için stok yapanları ve spekülatörleri hedef tahtasına koydu.

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Birçok ülke emtiadaki yükselişin etkileriyle mücadele için farklı stratejiler geliştirirken Çin çareyi spekülatör ve stokçularla mücadelede arıyor.

Emtialardaki yükselişi dizginlemek için çalışmalarını hızlandıran ülkede yalan haberlerin yayılmasından aşırı spekülasyona kadar bir dizi eyleme ceza öngören düzenlemeler gündeme getirildi.

Pazar günü önde gelen metal sektörü temsilcilerinin davet edildiği toplantıyı takiben açıklama yapan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çin hükümetinin spot ve vadeli piyasadaki tekellere sıfır tolerans göstereceğini belirtti.

Komisyonun bu açıklaması son dönemde küresel piyasalarda etkisini hissettiren emtia fiyatlarındaki yükselişe karşı Çin'in en sert tonlu açıklaması olarak kaydedildi. Çin'de demir cevheri, çelik, bakır ve alüminyum firmaları Pazar günü Çin'in 5 kamu kurumunun yetkilileri ile bir araya geldi.

Küresel piyasalarda emtialardaki yükseliş enflasyonist endişeleri körüklemişti. Bloomberg Emtia Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 16 artış kaydederken, demir cevheri ve bakır gibi emtialarda rekor seviyeler kaydedilmişti.