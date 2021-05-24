Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu! Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Silifke'de bin lira olan daire kiraları 4-5 bin liraya kadar çıktı

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'a video izletmişler! Sedat Peker çökecekti denmişti

Sadık Soylu Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuştu! Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar

Bursa'da cenaze evi karıştı her şeyi anlattı: Üstümü başımı yırtıp beni çıplak şekilde...