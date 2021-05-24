Attila Szalai için Lazio pusuda bekliyor Novak'a sürpriz talip

Fenerbahçe'de kısa sürede kalitesini kanıtlayan Attila Szalai'ye, Milan ve Fiorentina'dan sonra Lazio da talip oldu. Transfer olduğu günden beri bekleneni veremeyen Novak ise Sparta Prag'ın radarında.

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Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede takıma uyum sağlayarak herkesin büyük beğenisini kazanan Attila Szalai'nin talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de gösterdiği performansın yanı sıra ülkesi Macaristan Milli Takımı'nın da ilk 11'inin değişmez isimleri arasında yer alan Szalai için İtalyan ekibi Lazio'nun devreye girdiği öğrenildi.

Serie A'dan Milan ve Fiorentina'nın da istediği Szalai için Sarı-Lacivertliler'in transfer planının belli olduğu bildirildi. Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak isteyen Roma temsilcisinin, 23 yaşındaki stoperi almak için kesenin ağzını açması gerekiyor.

Çünkü Fener, Macar oyuncusunu 20-25 milyon Euro gibi bir rakama ancak elinden çıkarmayı düşünüyor. Ayrıca Haziran ayında başlayacak olan EURO 2020'de de Milli formayı giyecek olan Szalai'nin, burada ortaya koyacağı futbolla değerine değer katma ihtimali de yüksek gözüküyor. Kanarya, genç yeteneği konusunda akıllı bir yol haritası izleyerek, kasasını doldurmayı umut ediyor.

Fenerbahçe İtalyanlar'a yüksek fiyata satıyor

Sarı-Lacivertliler, yakın zamanda İtalyan kulüplerine sattığı oyuncularından önemli bonservis gelirleri elde etti. 2019 yılında Eljif Elmas, Napoli'ye yaklaşık 16 milyon Euro'ya satılmıştı. Bu transferden kısa bir süre sonra da geride bıraktığımız sezonun başında, uzun görüşmelerin neticesinde Vedat Muriç de, Lazio'ya imza atmıştı.

Çizme ekibi’nin, Kosovalı golcü için kasasından 18.5 milyon Euro çıkardığı öğrenilmişti. Attila Szalai de benzer bir rakama gönderilirse, bu yüksek bedelli satış geleneği devam etmiş olacak.

Novak'a sürpriz talip

Öte yandan Trabzonspor'daki futboluyla büyük beğeni kazanan ancak Fenerbahçe'deki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Filip Novak'a da talip çıktı...Geçen sezon sol bekteki forma savaşında üstünlüğü Caner Erkin'e kaptıran Novak, yeni sezonda da Fenerbahçe'de düzenli olarak süre alacağını pek düşünmüyor.

Çek oyuncunun, ülkesinin önde gelen takımlarından Sparta Prag'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında yer alıyor. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.