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Bomba ihbarı yapılıp zorla indirildi! Belaruslu gazeteciye büyük şok

YUNANİSTAN’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait yolcu uçağı, Belarus’un başkenti Minsk’e zorla indirilerek, Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich gözaltına alındı.

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Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a giden ve içerisinde 123 yolcusu bulunan Ryanair'e ait yolcu uçağı Belarus üzerinden transit geçerken başkent Minsk’e zorla inişi yaptırıldı. Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının havaalanına inmesinin ardından yolcular özel kuvvetler tarafından uçakta indirilerek güvenlik taramasından geçirildi.

Rus basınında yer alan haberlerde, uçağın Minsk’e indirilme gerekçesinin bomba ihbarı olduğu öne sürülürken, Belarus makamları bomba ihbarına dair şuana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Uçağın bagajlarının da kokuya duyarlı köpekler ve özel cihazlar ile tarandığı öğrenilirken, bir süre sonra uçakta seyahat eden ve şuan Litvanya’da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich’in gözaltına alındığı açıklandı.


Serbest bırakılmasını talep etti
Muhalif gazetecinin gözaltına alınması için Minsk yönetiminin zorbalık yaptığını öne süren Litvanya ise, Belarus’un yolcular ile birlikte uçağın derhal Vilnius’a gönderilmesini istedi. Avrupa Birliği (AB), Almanya ve birçok Avrupa ülkesi de art arda açıklamalar yaparak uçağın Minsk’e indirilme gerekçesinin kamuoyuna duyurulmasını ve uçağın serbest bırakılmasını talep etti.

"Uçağın zorla Minsk’e indirilmesi kabul edilemez"
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Atina’dan Vinius’a giden Ryanair uçağının zorla Minsk’e indirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Tüm yolcular derhal Vilnius'a seyahatlerine devam edebilmeli ve güvenlikleri sağlanmalıdır. Uluslararası hava taşımacılığı kurallarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin sonuçları olacaktır” dedi.


Litvanya’ya gönderilecek
Polonya ve Letonya gibi ülkeler AB’nin, Belarus’a karşı yaptırım uygulamasını talep ederken, Minsk Uluslararası Havaalanı Genel Müdürü Maksim Kiyakov, tüm prosedürlerin tamamlanmasından sonra uçağın Litvanya’ya gönderileceğini duyurdu.

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