Erzurum'da genç kadın evinde ölü bulundu

Erzurum'da yaşayan 23 yaşındaki genç kadın ailesinin ihbarı üzerine evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

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Kesin ölüm sebebi bilinmeyen genç kadının nişanlı olup yakın tarihte evleneceği öğrenildi.

Olay 22.00 sıralarında Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 1. Etap TOKİ konutlarında meydana geldi. M.Ç.(23) isimli genç kız ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Boynunda eşarp bağlı olarak kalorifer peteğinin yanında dizleri üzerinde oturur vaziyette bulunan genç kızda her hangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından genç kız otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazesinin araca bindirilmesi sırasında ise genç kızın yakınları fenalık geçirdi.