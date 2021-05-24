Tuncay Özkan: Cumhurbaşkanlığına aday olursa yüzde yüz kazanır her şeyin üzerine iddiaya girerim

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Cumhurbaşkanlığına aday olursa kazanır. Yüzde yüz kazanır. Her şeyin üzerine iddiaya girerim" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemde. Kılıçdaroğlu'nun adaylıkla ilgili ucu açık söylemleri kafaları karıştırırken, konuya ilişkin CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan iddialı bir çıkış geldi.

Özkan, “Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olursa kazanır. Yüzde yüz kazanır. Her şeyin üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur. İnşallah aday olmaya karar verir.” dedi.

Anketlerde diğer adaylara göre daha geride görünen Kılıçdaroğlu için Özkan'ın iddialı sözleri, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. Hakan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kulladı:

"İşitmediğim söz kalmamıştı"

"Ben bir kere...

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ısıtılıyor galiba... Bana da biraz mantıklı geliyor bu” falan diye bir yazı yazmıştım.

Aman Allah’ım!

İşitmediğim söz kalmamıştı.

Özetle söylenen şuydu bana:

“Niye Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını gazlıyorsun? Kılıçdaroğlu aday olsun da Erdoğan kazansın mı istiyorsun?”

Buyurun abiler, ablalar!

Aha bakın:

Ben demiyorum, CHP’nin tunç kalesi Tuncay Özkan diyor.

Üstelik benden trilyon kat daha fazla vurguyla diyor.

Her şeyine iddiaya girmeye bile hazır olduğunu söylüyor.

İmamoğlu’cular!

Mansur’cular!

Yahu yok mu Tuncay’a diyecek bir lafınız?"