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Fransa'da şampiyon Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille oldu

Fransa Ligue 1'de A Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 10 yıl aranın ardından lig şampiyonu oldu.

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Fransa Ligue 1'de haftaya en yakın rakibi Paris Saint-Germain'in (PSG) 1 puan önünde 80 puanla giren Lille, 38. ve son haftada deplasmanda Angers'e konuk oldu. Lille, David ile Burak Yılmaz'ın golleriyle mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi. Bu sonuçla puanı 83'e çıkartan ve takipçisi PSG'nin 1 puan önünde lig kupasını 4'üncü kez müzesine götüren Lille'de karşılaşma sonrası oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Bu sezon A Milli futbolcuların müthiş bir performans sergilediği Fransız ekibinde Burak Yılmaz, 16 gol ve 5 asist; Yusuf Yazıcı 7 gol ve 4 asist; Zeki Çelik ise 3 gol ve 2 asist ile takımlarını sırtlayan isimler oldu.

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